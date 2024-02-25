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В Великобритании сообщили о новом ударе по судну близ Йемена

В Великобритании сообщили о новом ударе по судну близ Йемена

Великобритания сообщила о нападении на один из ее кораблей в Аденском заливе. Об этом сказано в уведомлении на сайте Центра координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO) в субботу, 24 февраля.

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