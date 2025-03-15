Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минобороны: в Курской области найдены боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией

Минобороны: в Курской области найдены боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией

Инженерными подразделениями ВС РФ в Курской области обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах.

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