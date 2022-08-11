Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке

В аккаунте американской компании Planet.Labs, занимающейся спутниковым зондированием поверхности Земли (зачастую в интересах американского военного ведомства), появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлён аэродром в Новофёдоровке.
В аккаунте американской компании Planet.Labs, занимающейся спутниковым зондированием поверхности Земли (зачастую в интересах американского военного ведомства), появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлён аэродром в Новофёдоровке.
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