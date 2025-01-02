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Никола Йокич и Яннис Адетокумбо лидируют в своих конференциях НБА в голосовании болельщиков на Матч звезд

Никола Йокич и Яннис Адетокумбо лидируют в своих конференциях НБА в голосовании болельщиков на Матч звезд

Центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо лидируют в Западной и Восточной конференциях НБА в голосовании болельщиков на включение в состав участников Матча всех звезд.

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