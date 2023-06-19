Представитель ГУР о Буданове: Командир работает, он цел

На Украине продолжают играть спектакль, который можно назвать «С Будановым всё в порядке». Напомним, что руководитель главного управления украинской разведки, прогнозировавший, что «Украина вернёт под контроль Крым до окончания весны», не появляется перед камерами уже несколько недель, если не считать его более чем странного появления на несколько … .
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