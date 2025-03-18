Какие новинки GAC представит в России в 2025 году: будут кроссоверы, седан и гибриды

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В рамках презентации новых моделей для российского рынка, прошедшей накануне в Москве, компания GAC также обнародовала статистику продаж автомобилей за 2024 год и рассказала о том, какие планы намерена реализовать в рамках развития своего бизнеса в ….

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