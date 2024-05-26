300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Александр Макеев

Всем этим среднеазиатским экономическим гигантам (Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Казахстан), чтобы выжить, надо попроситься в состав России. Только так Россия может помочь с водным довольствием для этих гордых гигантов экономики! 😇 А каналы надо строить с дном из водонепроницаемых материалов (хоть из толстой полиэтиленовой плёнки), чтобы не допускать фильтрации огромной доли воды в песок. И ещё длинные участки прикрывать крышей для снижения испарения. Но лучше вообще пускать воду по трубам. С клапанами для выпуска пара испаряющейся воды, иначе могут быть разрывы труб. Пресная вода - это ресурс ценнее нефти! А нефть транспортируют по длинным трубопроводам!