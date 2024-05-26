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300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Вот такими темпами Талибан с прошлого года строит в Афганистане гигантский канал Кош-Тепа. А вот это - его первый открывшийся участок: А вы думали они дикари, и умеют только по горам с автоматами бегать, да женщин угнетать - согласно той репутации, которую им создали американцы.

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Комментарии
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Александр Рус
они уже этим не занимаются....там пиндосы этим заправляли
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1 д.
лл
лина любимцева
Ну и все...ПРОПАЛА РОССИЯ!! Все ломанутся в Россию...
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16 час.
Александр Макеев
Всем этим среднеазиатским экономическим гигантам (Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Казахстан), чтобы выжить, надо попроситься в состав России. Только так Россия может помочь с водным довольствием для этих гордых гигантов экономики! 😇  А каналы надо строить с дном из водонепроницаемых материалов (хоть из толстой полиэтиленовой плёнки), чтобы не допускать фильтрации огромной доли воды в песок. И ещё длинные участки прикрывать крышей для снижения испарения. Но лучше вообще пускать воду по трубам. С клапанами для выпуска пара испаряющейся воды, иначе могут быть разрывы труб. Пресная вода - это ресурс ценнее нефти! А нефть транспортируют по длинным трубопроводам!
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12 час.

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