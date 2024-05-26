Вот такими темпами Талибан с прошлого года строит в Афганистане гигантский канал Кош-Тепа. А вот это - его первый открывшийся участок: А вы думали они дикари, и умеют только по горам с автоматами бегать, да женщин угнетать - согласно той репутации, которую им создали американцы.
300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
они уже этим не занимаются....там пиндосы этим заправляли
Ответить
1 д.
лл
лина любимцева
Ну и все...ПРОПАЛА РОССИЯ!! Все ломанутся в Россию...
Ответить
16 час.
Александр Макеев
Всем этим среднеазиатским экономическим гигантам (Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Казахстан), чтобы выжить, надо попроситься в состав России. Только так Россия может помочь с водным довольствием для этих гордых гигантов экономики! 😇 А каналы надо строить с дном из водонепроницаемых материалов (хоть из толстой полиэтиленовой плёнки), чтобы не допускать фильтрации огромной доли воды в песок. И ещё длинные участки прикрывать крышей для снижения испарения. Но лучше вообще пускать воду по трубам. С клапанами для выпуска пара испаряющейся воды, иначе могут быть разрывы труб. Пресная вода - это ресурс ценнее нефти! А нефть транспортируют по длинным трубопроводам!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии