В США заявили, что Байден может урезать помощь Израилю при операции в Рафахе

REUTERS/Bassam Masoud Президент США Джо Байден может ограничить военную помощь Израилю, если ЦАХАЛ расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах, сообщили в газете Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников.
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