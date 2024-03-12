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В США заявили, что Байден может урезать помощь Израилю при операции в Рафахе

В США заявили, что Байден может урезать помощь Израилю при операции в Рафахе

REUTERS/Bassam Masoud Президент США Джо Байден может ограничить военную помощь Израилю, если ЦАХАЛ расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах, сообщили в газете Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников.

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