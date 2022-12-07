Юран предложил Роналду стать тренером, если ему не нравится сидеть в запасе

Бывший главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран поделился мнением о том, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии.