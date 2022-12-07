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Юран предложил Роналду стать тренером, если ему не нравится сидеть в запасе

Юран предложил Роналду стать тренером, если ему не нравится сидеть в запасе

Бывший главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран поделился мнением о том, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии.

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