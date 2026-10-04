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Debris found in search for missing medical transport off Nantucket

The U.S. Coast Guard said they found a debris field off the coast of Nantucket, Mass., in their search for a medical transport that went missing.

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