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Политолог Марков назвал проявлением фашизации Европы увольнение из МИД Польши всех дипломатов с дипломами МГИМО

Политолог Марков назвал проявлением фашизации Европы увольнение из МИД Польши всех дипломатов с дипломами МГИМО

Российский политолог Сергей Марков назвал проявлением фашизации Европы увольнение из польского министерства иностранных дел всех дипломатов с дипломами Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

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