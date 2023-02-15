Политолог Марков назвал проявлением фашизации Европы увольнение из МИД Польши всех дипломатов с дипломами МГИМО

Российский политолог Сергей Марков назвал проявлением фашизации Европы увольнение из польского министерства иностранных дел всех дипломатов с дипломами Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
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