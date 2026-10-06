23 Родовая книга

Противодействие идеям главной героини серии книг "Звенящие кедры России", Анастасии, осуществляется путём распространения в средствах массовой информации слухов о принадлежности читателей, проявивших инициативу в осуществлении изложенных в книге проектов, к некой тоталитарной секте.
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