Приветствуем ВА...
Приветствуем ВАС ...БлогЗВУЧИТ СТРОКОЙ ДУШАКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторов
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

18 031 подписчик

23 Родовая книга

23 Родовая книга

Противодействие идеям главной героини серии книг "Звенящие кедры России", Анастасии, осуществляется путём распространения в средствах массовой информации слухов о принадлежности читателей, проявивших инициативу в осуществлении изложенных в книге проектов, к некой тоталитарной секте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым