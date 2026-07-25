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Redmi K100 получит аудиосистему Bose с тремя динамиками, экран 185 Гц и перископическую камеру

Redmi K100 получит аудиосистему Bose с тремя динамиками, экран 185 Гц и перископическую камеру

Инсайдер рассказал о флагманской начинке, тройной камере с перископом и премьере уже в следующем месяцеИзвестный китайский инсайдер Smart Pikachu поделился новыми подробностями о будущем смартфоне серии Redmi K100.

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