Redmi K100 получит аудиосистему Bose с тремя динамиками, экран 185 Гц и перископическую камеру

Инсайдер рассказал о флагманской начинке, тройной камере с перископом и премьере уже в следующем месяцеИзвестный китайский инсайдер Smart Pikachu поделился новыми подробностями о будущем смартфоне серии Redmi K100.
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