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Политолог предположил, почему Залужный не спешит уезжать на работу в Лондон

Политолог предположил, почему Залужный не спешит уезжать на работу в Лондон

На Украине, вероятно, намечаются некие политические сдвиги. Многие украинские эксперты, журналисты и политологи стали замечать, что бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который в начале мая был назначен тогда еще не просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским послом в Великобритании, почему-то не спешит покидать Киев и отправляться на работу в Лондон.

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