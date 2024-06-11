На Украине, вероятно, намечаются некие политические сдвиги. Многие украинские эксперты, журналисты и политологи стали замечать, что бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который в начале мая был назначен тогда еще не просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским послом в Великобритании, почему-то не спешит покидать Киев и отправляться на работу в Лондон.
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