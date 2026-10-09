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Вдова Хефнера призвала Джессику Бил не романтизировать создателя Playboy

Вдова Хефнера призвала Джессику Бил не романтизировать создателя Playboy

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис публично обратилась к Джессике Бил с просьбой отказаться от роли жены покойного магната в новом фильме «Подруги по играм» («Playmates») — или не романтизировать его образ.

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