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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль о раннем вылете из Кубка Стэнли: «В «Эдмонтоне» все предпочли бы короткое лето. Но восстановить здоровье было здорово»

Форвард « Эдмонтона » Леон Драйзайтль высказался о раннем вылете команды из Кубка Стэнли. «Ойлерс» проиграли в первом раунде, в 2024 и 2025 году канадский клуб доходил до финала.

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