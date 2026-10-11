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Газета.ру

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Волошин: ВСУ при помощи химоружия могут оставить выжженную землю в Донбассе

Волошин: ВСУ при помощи химоружия могут оставить выжженную землю в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать химическое оружие, чтобы оставить «выжженную землю» на территории Донецкой народной республики (ДНР), которая находится под их контролем.

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