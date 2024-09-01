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Победитель "Последнего героя" Конышев заявил, что потратит выигрыш на закрытие кредитов

Победитель "Последнего героя" Конышев заявил, что потратит выигрыш на закрытие кредитов

Первый русский сезон реалити-шоу "Последний герой" завершился на телеканале ТВ-3. Победителем проекта стал звезда КВН из Кемерово Дмитрий Конышев, ранее выигравший шоу "Лига городов" в составе команды "Зеленый чемодан".

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