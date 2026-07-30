Мошенники разводят таксистов, прикидываясь пассажирами

О схеме обмана таксистов, используемой мошенниками, предупреждает Минцифры Республики Татарстан. По данным министерства, злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты.
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