Вечерняя Москва

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Апокалипсис отменяется: может ли повториться глобальный сбой работы IT-гигантов

Апокалипсис отменяется: может ли повториться глобальный сбой работы IT-гигантов

Внезапный сбой в работе соцсети Facebook и ее приложений, произошедший в начале недели и продлившийся шесть часов, вызвал настоящую панику среди пользователей ресурса, миллиардные убытки владельцев и невероятную радость у противников и конкурентов.

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