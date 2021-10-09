Апокалипсис отменяется: может ли повториться глобальный сбой работы IT-гигантов

Внезапный сбой в работе соцсети Facebook и ее приложений, произошедший в начале недели и продлившийся шесть часов, вызвал настоящую панику среди пользователей ресурса, миллиардные убытки владельцев и невероятную радость у противников и конкурентов.
Внезапный сбой в работе соцсети Facebook и ее приложений, произошедший в начале недели и продлившийся шесть часов, вызвал настоящую панику среди пользователей ресурса, миллиардные убытки владельцев и невероятную радость у противников и конкурентов.
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