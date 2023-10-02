Мало украинским властям того, что западные страны оказывают беспрецедентную военную поддержку. Теперь их требования стали совсем уж за рамками адекватности.
Киевский режим совсем обнаглел
Комментарии
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А
Александр
Прививок от ебанутости и идиотизма не существует.Хохловыблядки прямое этому подтверждение.
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Дебилы в Киеве скоро рождённых младенцев могилизировать будут, всеми доступными способами! Ну что доскакались идиоты, скоро зе вас всех могилизирует на радость пиндосов!!!!
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3 час.
tsan tsan
А разве кто-то на западе заверял, что будут помогать Украине до победы ... Украины ?
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3 час.
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