Киевский режим совсем обнаглел

А Александр Прививок от ебанутости и идиотизма не существует.Хохловыблядки прямое этому подтверждение.

МП Михаил Пантюхин Дебилы в Киеве скоро рождённых младенцев могилизировать будут, всеми доступными способами! Ну что доскакались идиоты, скоро зе вас всех могилизирует на радость пиндосов!!!!