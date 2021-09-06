Антоновка и компания: яблони народной селекции

«Когда наступала пора сбора яблок, дом пропитывался их ароматом.Даже зимой, стоило приоткрыть дверцу подвала, где хранились яблоки, –и этот аромат проникал повсюду; его след никогда не выветривался полностью…Первыми созревали «коричные» и «грушовка», потом – великолепные,нежные и непригодные для транспортировки «белый налив» и «золотой налив»:их снимали с веток, когда они становились такими прозрачными, что сквозьтончайшую кожицу просвечивали изнутри чёрные зёрнышки, и тогда ужев мякоть плода погружались зубы, прямо в сок».