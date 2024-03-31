Режим КТО введен в Дагестане

В двух городах Дагестана в Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции (КТО). Спецназ ФСБ в ночь на 31 марта заблокировал вооруженных людей, причастных к терроризму, в нескольких квартирах в жилых кварталах Советского и Ленинского районах Махачкалы.
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