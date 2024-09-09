Китайские ограничения ставят большой вопрос перед ВСУ – украинский офицер

Решение Китая ограничить экспорт компонентов для беспилотников и средств РЭБ ставят перед Украиной серьезные проблемы, поскольку БПЛА, стоящие на вооружении ВСУ, в большинстве закупаются в Китае или собираются из китайских компонентов.
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