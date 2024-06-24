Модрич забил — и, похоже, попрощался со сборной! Италия на последних секундах вырвала у Хорватии путевку в плей-офф Евро-2024

Матч сборных Италии и Хорватии подарил очередной триллер: гол Маттиа Дзакканьи на 98-й минуте сделал счет 1:1, который вывел команду Лучано Спаллетти в 1/8 финала на Швейцарию и оставил Луку Модрича и компанию на третьем месте в группе с 2 очками.