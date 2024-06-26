Тренер Волкова − о шансах Александра на титул UFC: «Он станет чемпионом»

«Станет ли чемпионом Александр? Станет. Я в это верю, думаю, он сам хочет этого в первую очередь. Не будем загадывать, нужно тренироваться и верить, все возможно», − сказал тренер тяжеловеса UFC в тяжелом весе Александра Волкова Тарас Кияшко.