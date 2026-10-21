КНДР объявила об испытании торпеды «Чам-2.0» с искусственным интеллектом, но для точного попадания на высокой скорости ей придётся решить сразу несколько сложных технических задач.
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