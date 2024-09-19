Приметы гласят, что сегодня, в Михайлов день, не исключено чудо. В частности – первые заморозки. ☝️☝️☝️ Сегодня рекомендовано загадывать желания и запрещено: ▪️работать – можно заболеть.
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Приметы гласят, что сегодня, в Михайлов день, не исключено чудо. В частности – первые заморозки. ☝️☝️☝️ Сегодня рекомендовано загадывать желания и запрещено: ▪️работать – можно заболеть.