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Путин: Оставляем за собой право применить ядерное оружие при агрессии

Путин: Оставляем за собой право применить ядерное оружие при агрессии

Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства, заявил в среду президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

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