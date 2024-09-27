Очередные госнаграды получили бойцы отряда БАРС

Очередные государственные и ведомственные награды получили 30 бойцов отряда БАРС. Представитель Генштаба вручил отличившимся под Луганском ордена Мужества, медали "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "За храбрость" и "Воин-доброволец".
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