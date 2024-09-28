Измученная Лера Кудрявцева посвятила песню своей неизлечимой болезни

Ведущая перепробовала самые невероятные методы лечения, но ничто не помогает. Лера Кудрявцева соцсетиЛера Кудрявцева уже несколько лет мучается от приступов сильной головной боли, накрывающих ее в самый неожиданный момент.
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