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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о лишении ВНЖ в Латвии: «Политика – грязное дело. Пускай люди у власти порадуются, если им доставляет это удовольствие»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о лишении вида на жительство в Латвии.

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