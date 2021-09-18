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В поисках магии. Отрывок из книжного сериала «Охотники за книгами»

В поисках магии. Отрывок из книжного сериала «Охотники за книгами»

«Сноб» публикует вторую главу книжного сериала, выходящего на Bookmate Originals одновременно в аудио- и текстовом форматах Слева: обложка книги; справа: Макс Глэдстоун Фото: Bookmate Originals, Wikimedia Брайан Фрэнсис Слэттери Только не здесь 2.

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