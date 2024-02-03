Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В РАН объяснили причины удара США по базам КСИР в Ираке и Сирии вместо Ирана

В РАН объяснили причины удара США по базам КСИР в Ираке и Сирии вместо Ирана

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин поделился со «Звездой» своим мнением о причинах и возможных политических последствиях нанесенных сегодня ударов США по Ираку и Сирии.

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