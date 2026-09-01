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«Сначала обвиняют, потом расследуют». Глава АдГ в Баварии обвинил Мерца в демонизации оппозиции и России

«Сначала обвиняют, потом расследуют». Глава АдГ в Баварии обвинил Мерца в демонизации оппозиции и России

Руководитель фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Ульрих Зингер раскритиковал канцлера Фридриха Мерца, обвинив его в манипуляции общественным мнением ради удержания власти.

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