ЦПВС зафиксировал осложнение гуманитарной обстановки из-за ударов по Ливану

На Ближнем Востоке зафиксировано осложнение гуманитарной обстановки из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
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