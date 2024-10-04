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ЦПВС зафиксировал осложнение гуманитарной обстановки из-за ударов по Ливану

ЦПВС зафиксировал осложнение гуманитарной обстановки из-за ударов по Ливану

На Ближнем Востоке зафиксировано осложнение гуманитарной обстановки из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

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