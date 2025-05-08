Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сообщил, что Киев собирается сорвать проведение парада Победы на Красной площади, к которому перед 9 мая готовятся в Москве, чтобы создать впечатление международной изоляции России.
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