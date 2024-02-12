В Кишиневе открылась выставка памяти маэстро Дмитрия Пейчева

В столичной Научной библиотеке имени Андрея Лупана открылась необычная выставка. Выражение благодарности четырех талантливых художников: Татьяны Фрунзе, Александра Алавацкого, Натальи Ниш и Ирины Кары, она называется «В поисках картины» и представляет собой дань памяти покойному маэстро Дмитрию Пейчеву.
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