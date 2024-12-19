Стало известно о смерти модели и телеведущей Светланы Савицкой

Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в возрасте 34 лет. Об этом 19 декабря стало известно из публикации на ее официальной странице в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
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