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Стало известно о смерти модели и телеведущей Светланы Савицкой

Стало известно о смерти модели и телеведущей Светланы Савицкой

Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в возрасте 34 лет. Об этом 19 декабря стало известно из публикации на ее официальной странице в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

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