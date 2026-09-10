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Творческие коллективы Поморья приглашают к участию в фестивале «София»

Творческие коллективы Поморья приглашают к участию в фестивале «София»

Участники представят вокальные, инструментальные и хореографические номера в дистанционном формате.Стартовал приём заявок на конкурсную программу XII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

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