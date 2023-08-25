Певца Тото Кутуньо похоронили в Милане под аплодисменты и песню l’Italiano

Знаменитый итальянский исполнитель ушел из жизни 22 августа в возрасте 80 лет.В базилике Санти-Нерео-ед-Акиллео в Милане простились с итальянским певцом Тото Кутуньо, который скончался 22 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.