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Певца Тото Кутуньо похоронили в Милане под аплодисменты и песню l’Italiano

Певца Тото Кутуньо похоронили в Милане под аплодисменты и песню l’Italiano

Знаменитый итальянский исполнитель ушел из жизни 22 августа в возрасте 80 лет.В базилике Санти-Нерео-ед-Акиллео в Милане простились с итальянским певцом Тото Кутуньо, который скончался 22 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

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