В Музее Победы открылась выставка, посвященная 100-летию Республики Северная Осетия – Алания

В Музее Победы 12 октября открылась художественная выставка «Золотой барс серебряных гор». Экспозиция приурочена к празднованию 100-летия Республики Северная Осетия — Алания и посвящена истории и культуре региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии