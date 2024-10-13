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В Музее Победы открылась выставка, посвященная 100-летию Республики Северная Осетия – Алания

В Музее Победы открылась выставка, посвященная 100-летию Республики Северная Осетия – Алания

В Музее Победы 12 октября открылась художественная выставка «Золотой барс серебряных гор». Экспозиция приурочена к празднованию 100-летия Республики Северная Осетия — Алания и посвящена истории и культуре региона.

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