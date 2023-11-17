Встреча Императора Си и Рейхсфюрера Байдена. Каковы итоги?

М

Мария

Какой смысл встречаться с дебильным Байденом? Это же просто какое-то посмешище. Пиндосам за него не стыдно? Их более 300 млн. человек в стране. Неужели одного умного человека не могли найти и выбрать в президенты? Стыд и срам смотреть на придурка. Тьфу!