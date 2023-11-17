Медвежий угол
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Медвежий угол

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Встреча Императора Си и Рейхсфюрера Байдена. Каковы итоги?

Встреча Императора Си и Рейхсфюрера Байдена. Каковы итоги?

Не буду скрывать, состоявшаяся встреча Си Цзиньпина и Байдена вызывала у меня некоторые опасения.

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Комментарии
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М
Мария
Какой смысл встречаться с дебильным Байденом? Это же просто какое-то посмешище. Пиндосам за него не стыдно? Их более 300 млн. человек в стране. Неужели одного умного человека не могли найти и выбрать в президенты? Стыд и срам смотреть на придурка. Тьфу!
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5 час.
КузнецовВВ
у США и Китая торговый оборот 700 млрд. долларов в 2022 году. кто там перед кем пляшет еще не известно
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4 час.
Светлана Коптева
Столько ошибок/опечаток в тексте... Читать мешает
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2 час.

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