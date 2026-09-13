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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Коваленко о матче Аргентина – Кабо-Верде на ЧМ: «Первый раз был на футболе такого масштаба. С женой пытались заснять все голы. Организаторам не хватило опыта, было очень много народу»

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко рассказал, что летом посетил матч 1/16 финала чемпионата мира по футбола Аргентина  – Кабо-Верде (3:2, экстра-таймы).

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