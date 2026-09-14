Олимпийскому чемпиону не дают играть в топ-клубе КХЛ! Яковлева выбрали капитаном, а Разин не ставит его в состав

Тренер хочет избавиться от возрастного игрока?Урал в начале этого сезона кишит конфликтами. Из «Автомобилиста» прилетают слухи о напряжении между Дэниелом Спронгом и Алексеем Кудашовым, в «Тракторе» — новый сезон противостояния Виталия Кравцова и руководства, а в «Металлурге» снова Егор Яковлев пропускает матчи по решению тренерского штаба во главе с Андреем Разиным.
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