Олимпийскому чемпиону не дают играть в топ-клубе КХЛ! Яковлева выбрали капитаном, а Разин не ставит его в состав

Тренер хочет избавиться от возрастного игрока?Урал в начале этого сезона кишит конфликтами. Из «Автомобилиста» прилетают слухи о напряжении между Дэниелом Спронгом и Алексеем Кудашовым, в «Тракторе» — новый сезон противостояния Виталия Кравцова и руководства, а в «Металлурге» снова Егор Яковлев пропускает матчи по решению тренерского штаба во главе с Андреем Разиным.