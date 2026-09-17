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Во Франкфурте-на-Майне раздались взрывы на торговой улице

Во Франкфурте-на-Майне раздались взрывы на торговой улице

Взрывы прогремели рано утром 17 сентября на торговой улице во Франкфурте-на-Майне. Полиция сообщила о двух хлопках — у киоска и магазина.

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