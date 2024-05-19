Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Московском регионе сегодня ожидается сухая и теплая погода. По данным Гидрометцентра РФ, в воскресенье в Московской области и столице осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до 19-21 градуса.
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