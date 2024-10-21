Слоган «Я русский» предложили запретить для регистрации в России

Соответствующее обращение было направлено в Госдуму общественниками из движения «Зов народа» Слоган «Я русский» и другие товарные знаки, содержащие упоминание национальностей, предложили запретить для регистрации в России.
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