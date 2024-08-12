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Сотрудники МО МВД России «Невьянский» присоединились к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка 2024!»

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка – 2024», с целью пропаганды здорового образа жизни и повышения престижа службы в органах внутренних дел  заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции, мастер спорта по рукопашному бою, обладатель чёрного пояса первой степени СЭН-Э Рафаэль Исмагилов посетил лагерь дневного пребывания спортивно-патриотического клуба «Витязь».

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