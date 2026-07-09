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Euractiv сообщил о планах Украины продолжить атаки на суда России

Несмотря на принесённые ранее извинения, украинская сторона уведомила Афины, что по‑прежнему рассматривает российские мирные суда в открытом море как законную цель для ударов — обосновывая это правом на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

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